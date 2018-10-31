製造業景氣低迷 處在衰退或低迷市況的業者合計近8成

台灣經濟研究院今 (31) 日發布 9 月製造業景氣信號值，較上月微幅增加 0.04 分至 11.53 分，不過，仍呈現連續第 4 顆黃藍燈，可觀察到黃藍燈占比重近 40%，而藍燈比重也有 37%，顯示國內製造業有逼近 8 成的業者處在衰退或低迷的市況中。

台經院說明，國際上主要國家經濟表現不一，美國經濟持續擴張，但歐元區復甦動能放緩、中國經濟成長也減速，影響廠商看法。

而 9 月國內資通訊與電子零組件產品雖處在產業出口旺季，然而比較基期偏高，使出口年增率皆由正轉負，再加上美中貿易衝突擴大，導致傳統貨品接單轉趨保守觀望。

隨著股市降溫和製造業廠商對於景氣看法轉為保守，拖累需求面與經營環境面指標。

觀察 9 月景氣信號各主要組成項目，有 2 個項目分數增加、3 項減少，其以原物料投入增加 0.26 分增幅較大，成本面增加 0.06 分次之，售價面和經營環境面分別減少 0.15 分、0.08 分，需求面則減少 0.04 分。

就不同產業燈號的消長來看，藍燈比重由上月的 34.48% 增至 37.12%，黃藍燈由 39.00% 升至 40.75%，持平的綠燈由 26.35% 減至 21.89%，而揚升的黃紅燈則由 0.17% 微幅上升至 0.23%，另本月無繁榮的紅燈。

從各產業類別來看，表現相對穩健的有民生大類中的家具業亮黃紅燈、紙業亮綠燈；石化橡膠類中的石油和媒製品、橡塑膠製品亮綠燈；食品類中的食用油脂和副產亮綠燈；至於其他大類如電子、運輸業，多呈現黃藍燈和藍燈。