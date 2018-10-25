9月三大產業營業氣候同走跌 製造業創逾2年半來新低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 9 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中，製造業和服務業皆為連 2 月走跌，分別降 4.49 點、2.38 點來到 93.76 點、95.62 點，製造業營業氣候更創 31 個月新低，而營建業則結束先前連 3 升來到 96.53 點，下跌 2.75 點。

台經院說明，儘管美國今年以來經濟復甦力道強勁，使利率攀升、美元走強，但也間接導致資金從新興市場加速外流，加上近期地緣政治風險攀升，影響全球金融市場波動加劇。

國內方面，受美中貿易衝突持續升溫，傳統貨品接單轉趨保守觀望，加上比較基期墊高，出口增速明顯收縮，也導致製造業廠商對當月和未來半年景氣看法多以保守看待。

服務業由於傳統節慶消費旺季已過，加上台股成交量萎縮，拖累相關業者對當月景氣看法。

而營建業方面年度公建預算達成率與房屋開工率持續拉高，惟不動產業 9 月建物買賣移轉件數成長有限，同時，房市供給端不斷放大，以及未來利率面臨變動的風險，同樣使廠商對景氣看法以持平居多。

在製造業調查上，廠商認為當 (9) 月景氣「好」比率僅 11.6%，較上月減少 10.5 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率則為 42.1%，較上月大增 20.0 個百分點，產業多以持平或看壞比例居多。

而整體製造業廠商看好未來半年景氣者僅增加 0.7 個百分點至 15.7%，看壞比率增加 5.9 個百分點至 32.0%，其中多數產業以持平看待。

服務業對當月景氣看壞比例較高者為證券業、保險業和餐旅業，而零售業則以持平看待，而未來半年以證券業和保險業看好比例較高。

營造業方面， 整體公建投資動能不至於造成太大的影響，但不動產業看到購屋腳步趨緩。