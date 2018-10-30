〈美期中選舉〉期中選舉 國會分裂機率高 川普政策將面臨這些挑戰

美股市場 10 月出現動盪，市場將原因推估為多項不確定性，其中之一就是即將到來的期中選舉。市場擔心，川普力推的放鬆管制與親商政策可能受到影響，影響股市走向。

控制國會的政黨將掌控議程

在美國，期中選舉相當於國會的大選，眾議院 435 席將全部改選，而參議院由於議員任期 6 年，將只有其中 35 席重新選舉。由歷史經驗上看，國會選舉往往具有「鐘擺效應」，有利於在野黨。

此外，期中選舉的結果，也很容易被轉化為對總統川普一半任期表現的支持或反對，正因如此，影響著選後政策的發展。

但更重要的，控制國會的政黨通常會控制議程，這將實質上影響著政局走勢。

如果共和黨人持續控制兩院，美國人可以期待政局可能的發展方向將是：

廢除平價醫療法案，也稱為歐巴馬醫改法案

削減福利、食物券、醫療保險或社會保障

更嚴格的移民法案

另一方面，民主黨的勝利可能意味著：

保留歐巴馬時期的「追夢人」法案 DACA，不驅逐幼時來到美國的移民

保留歐巴馬醫改方案

企業和富人不再需要大幅減稅

局勢通常不利執政黨

對川普來說，較有利的一點在於，期中選舉通常投票率偏低，通常年齡更高及較多的白人會參與投票，相對有利於共和黨。

中美洲移民車隊成為期中選舉議題 (圖: AFP)

但即使如此，川普依舊面臨著極大的挑戰，即國會選舉上執政黨的劣勢。在 2010 年，歐巴馬的民主黨一口氣失去了 63 個席位，出乎多數人預期之外。

除了政策可能受阻之外，川普還面臨一個極大的風險，就是他可能遭到彈劾，雖然實際上的可能性並不高。

在選舉日愈來愈逼近之下，川普除了持續在種族、移民等議題，繼續以情緒性喊話之外，也漸漸把專注的焦點，移向減稅、高藥價等政策，而且幾乎是直白地挑明，一旦民主黨獲勝，這些優惠政策就會胎死腹中。

依據富國銀行研究部門的看法，共和黨維持掌控兩院的可能性預估為 30%，民主黨在兩院均告捷的可能性為 20%，有 50% 的機率，共和黨繼續掌控參議院，而民主黨拿下眾議院，國會呈現分裂狀態。

民主黨即使獲勝仍會支持部分政策

但如果民主黨至少在眾議院獲勝，就意味川普政策將被全面重新檢視嗎？目前看來並非如此。

回到川普上任前，兩黨議員都在猜想新政府會是何種面貌時，部分民主黨人就已表態，願意甚至樂於實施川普的部分主張，例如基礎建設發展、降低處方藥成本等等。並非川普所有的政策，都會遭到民主黨的反對。

降低藥價也是川普重要的政策方向 (圖: AFP)

富國銀行認為，如果兩院分裂，民主黨可能強化議題上的審查，特別是川普政府希望放鬆監管的想法，可能遭到壓制。但是如基礎建設方案，因為整體有利資本市場，兩黨可能將達成協議。

對川普不利之處，更可能是政治上的，例如「通俄門」之類醜聞的調查，啟動彈劾總統程序等，他一些更接近個人獨立的主張，如美墨邊境逐牆，想通過經費也會更加困難。

國際關注的焦點，尤其是中國，可能放在如果民主黨獲勝，對關稅及貿易戰政策的可能轉變。由於對外談判協議最終需要國會表決通過，一旦缺少民主黨的支持，川普對外談判的主導能力恐將受限。