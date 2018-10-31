〈分析〉人民幣短期不會破7的三大理由

隨著離岸人民幣今 (31) 日最低再探 6.9787，市場對於人民幣到底會不會破 7 的討論也越演越烈。

外電報導，倫敦資產管理公司 Eurizon Slj Capital Ltd. 的執行長 Stephen Jen 認為，中國一直在努力穩定人民幣匯率，而不是將其當作重商主義武器。

Stephen Jen 更在最新研究報告中指出，人民幣兌美元接下來不會破 7 的理由有三：

中國的經常帳大致平衡，這代表人民幣貶值可能對出口商有利，卻對進口商有害，此舉更會遭來美國的強烈反對。 人民幣對新興市場貨幣影響巨大，新興市場貨幣今年的貶值主要源自人民幣走弱。光是過去六個月，人民幣就跌了約 9%，但波動在 10 月初已趨於平靜。「新興市場第三季迄今保持相對穩定的部分原因，可能也是由於人民幣相對穩定。我姑且認為，中國的匯率政策正在為新興市場貨幣定調，而聯準會將決定 G10 貨幣的走勢。」 人民幣守 7 的心理關卡至關重要，Jen 預計，除非美元跳空走高，否則中國政府就會採取行動防止這個水準被突破。預計人民幣在強勢美元環境下會有出色表現。

中國外匯專家韓會師也指出，人民幣破 7 主要的不確定性在於外匯市場的反應。如果破 7 帶來的市場情緒影響到了短期外匯市場操作，很可能引發短期內巨額的結匯逆差，將對外匯市場的穩定產生巨大衝擊。這也是為何人行近來態度如此堅定向市場釋放穩定匯率信號的原因。

週三 (31 日) 人行最受市場矚目的動作，就是宣佈將在下週三 (11 月 7 日) 首度在香港招標發行總額人民幣 200 億元兩期央行票據，三個月和一年各半。外界解讀，人行選在此時在香港發行人民幣央票，當然有助短期內穩定人民幣匯率，但長期來看，最終還是要市場化定價。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩指出，如果人民幣匯率輕易破 7，會對市場造成一大衝擊。此時在香港發行央票，代表人行有意提高離岸資金成本，以擠壓人民幣空頭。儘管這次在香港央票發行量僅有人民幣 200 億元，但這也清楚地顯示在人民幣匯率面臨 7 整數關卡前，人行非常希望穩定貨幣。

值得注意的是，眼下人民幣在「破 7」邊緣徘徊，最重要的原因並非離岸人民幣流動性狀況和匯率水平，而是中美之間的貿易戰角逐對在岸匯率的影響。豐業銀行策略師高奇表示，預計在 11 月底川習會之前，人民幣兌美元不會破 7，但若這次峰會並未緩解中美之間緊張的關係，破 7 恐怕難免。