明年股利僅每股1美分 通用電器股價創 2009 年 3 月以來最慘單日交易

通用電器週二 (30 日) 盤前公布第三季財報獲利和營收均不如預期，而多家華爾街分析師警告客戶，該公司宣布明年股利僅 1 美分可能只是一個緩慢而困難過程的開始，引發市場恐慌。

消息傳來拖累通用電氣 (GE-US) 股價週二一度跌至 9.87 美元，創下金融危機期間 2009 年 4 月每股 9.80 美元的最低水平，收盤價為每股 10.18 美元，仍創下自 2009 年 3 月以來最慘單日交易。

通用電氣 (GE-US) 股價週二一度跌至 9.87 美元。

通用電氣 (GE-US) 第三季財報每股純益和營收均不及預期。第三季營收 295.7 億美元遜於市場預估 302.5 億美元，年減 4%。調整後每股純益 14 美分亦遜於市場預估的 20 美分，年減 33%。

為重整企業組織和債務規畫，通用電氣執行長 Lawrence Culp 同時宣布，從 2019 年起將季度股利從每股 12 美分下調至每股 1 美分，預料將能為該公司一年節省約 39 億美元。

此外，美國證卷交易委員會 (SEC) 與美國司法部正擴大調查通用電器會計調查，涉及通用電器電力部門的 220 億資產註銷費用。

今年 6 月 26 日，道瓊宣布將通用電氣從道瓊指數中剔除，成為道瓊成分股近 111 年的通用電氣，是道瓊指數創始的 12 家企業之一，但由於股價萎靡不振而慘遭藥妝連鎖店 Walgreens Boots Alliance 所取代。

10 月 1 日通用電氣宣布撤換執行長 John Flannery，該職務由董事 Lawrence Culp 接任。爾後，通用電氣面臨龐大的分拆重整階段，將 7 個主要業務，分拆並銷售 4 個，致力於發展電力、航空和再生能源等 3 個業務，預計 2020 年前完成整併。