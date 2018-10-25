全球股市動盪 加密貨幣相對平穩 比特幣價格僅小跌0.2%

儘管全球股票市場大多崩跌，但週四 (25 日) 加密貨幣市場顯得相當平靜，僅出現相對狹幅的漲跌。

根據 Coinmarketcap.com 的數據，在亞洲下午時段，比特幣下跌 0.2% 至約 6484 美元，而瑞波幣下跌 2.09%，以太幣下跌 1.38%。這大致符合近期幣圈下跌時的趨勢，通常比特幣跌得較少，其他貨幣的跌幅更劇烈。

不過，與前一次全球市場遭到拋售時，加密貨幣圈連帶波動的情況相比，整體加密貨幣市場這次顯然未受太大的衝擊。

比特幣價格小跌 (圖表取自 coindesk)

在 10 月 11 日全球股市大跌時，比特幣單日跌幅超過 4%，而瑞波幣及以太幣在亞洲交易時段，則出現 10% 以上的重跌。當時在僅僅 3 天的時間中，整體加密貨幣市場市值蒸發約 180 億美元。

加密貨幣避險基金 BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale 當時認為，股市的不確定性，已經開始滲透到加密貨幣市場。才造成在股市崩盤時，加密貨幣市場也出現擔憂。

交易員 Rakesh Upadhyay 分析目前比特幣價格指出，比特幣價格區間在過去 3 天減小，如果未來區間上行擴大，有望反彈至 6831.99 美元，並上看 7400 美元。但相對地，如果價格滑落到 6500 美元下方，那麼看多的趨勢就無法成立。

分析師 Mike McGlone 則認為，低波動性是投機資金離開市場，而最終觸底的跡象，當前比特幣價格走勢顯示，當前價位可能接近底部。

比特幣價格在去年 12 月曾來到高點 19511 美元，但今年以來下跌了 50% 以上，本月份大致徘徊在 6300 美元左右。在 8 月時它曾一度跌破 6000 美元，但之後價格相對穩定。