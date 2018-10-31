借問FANG底在何處 市場緊盯四月時

過去領漲美股的科技和網路上市龍頭公司（FANNG），現在已經成為引人注目的落後者。它們的底部在哪？

由於市場接近飽和，增長前景黯淡，部分巨頭營收不及預期，FANG 股價本月急跌。

Facebook 和谷歌母公司 Alphabet，近幾周出現了兩位數的下跌。

即使大盤反彈，亞馬遜周二跌幅仍高達 4.1％，連續第三個交易日下跌，本月股價為 2008 年 11 月以來最糟。華爾街見聞此前提及，亞馬遜似乎開始使美國電商市場日趨飽和，特別是在其書籍和電子產品等較為完善的品類中表現得尤為明顯。

Netflix 周二下跌 4.8％，也是連續三天下跌，創下 2012 年 4 月以來最差的月度表現。

彭博社援引美國全球投資公司（America Global Investors Inc.）首席交易員 Michael Matousek 表示，投資者才剛開始賣賣賣，正在重新關注基本面，特別是在利率上升和貿易摩擦可能惡化的不確定環境中，投資者開始反思為什麼要為 30% 的增速而接受 90 倍的本益比。

不過，Michael Matousek 還表示，交易員們將 FANNG 的四月低位視為潛在的買點。

奈飛周二跌破該水平，股價低於 280 美元。亞馬遜四月低點為 1372 美元；谷歌母公司 Alphabet 4 月低點約為 1010 美元，兩家公司股價目前仍在這一水平線上。

Facebook 是最新測試這一買入標準的巨頭。

Facebook 第三季 EPS 為每股盈利 1.76 美元，大幅好於預期的 1.47 美元。營收 137.3 億美元，小幅弱於預期的 138 億美元。營業利潤率跌幅小於官方指引，醜聞纏身沒有「嚇退」新用戶。盤後股價最深跌 5%。隨後快速轉漲。

Facebook 盤後上漲 3.13%，報 150.80 美元，略低於四月低點 155.10 美元。