人民幣貶到十年新低後 七大指標看懂資本外流是否捲土重來

人民幣在昨 (30) 日來到十年最低水準後，之後還會進一步下跌多少？

這個問題的答案，絕大程度取決於中國能否控制資本外流。過去幾周發布的官方數據顯示，中國資本外流情勢似乎越演越烈，這也提醒投資人，儘管中國在 2015 年人民幣意外貶值後收緊了資本管制，想要換匯的中國民眾和企業依舊有辦法把錢送出境外。

雖然至今還未有跡象顯示即將會出現資金大規模外流，但人民幣每下跌一點，這種風險就會上升一分。儘管中國監管單位持續出面喊話，但隨著美國一再施壓，人民幣破 7 的壓力一再增強。以下七大關鍵指標，可以當作投資人判斷資本外流是否會擴大的重要參考：

外國存底

外匯儲備縮水可能是人行干預、資本外流或兩者兼具的跡象。重要的一點是：美元全線上漲有時會讓中國儲備的其他外幣價值縮水，導致公佈的外匯儲備數字下降，而非干預的結果。中國外匯存底在 9 月創下 2 月來最大降幅，縮水至 3.09 兆美元。人行將在 11 月 7 日公布 10 月數據。



圖自彭博

人行外匯占款

這項數據顯示人行以人民幣買賣外幣的規模，這是衡量官方干預情況的一大指標。數字下降代表人行可能在減持外幣。9 月數據呈現 2017 年 1 月以來最大降幅，下次數據公佈時間為 11 月中左右。

圖自彭博

銀行代客結售匯

這是衡量個人和企業對外幣需求的指標。境內銀行代客結售匯出現逆差，代表銀行向客戶出售外幣多於出售人民幣。銀行 9 月代客結售匯逆差創下 2016 年 12 月以來高點，國家外匯管理局將在 11 月 19 日公佈 10 月數據。

圖自彭博

人民幣支付帶來的跨境資金流動

這項指標從 2016 年年中以來一直備受關注，當時經濟學家指出，為避開資本管制，中國投資人向境外匯出人民幣而非外幣。中資銀行 9 月透過跨境人民幣支付的資本淨流出規模創下 2017 年 7 月以來高點，10 月數據預計將在 11 月 19 日公佈。

圖自彭博

外資購買中國債券

中央結算公司每月公佈的這項數據，直接反映海外投資人對境內債券的淨買賣情況。外資已連續 19 個月淨買入，不過 9 月增持速度創下六個月以來最慢。



圖自彭博

家庭美元儲蓄

人行公佈的這項數據顯示境內投資人在銀行外幣存款的增減變動情況。若數據上升，通常代表外幣需求升溫。除匯率因素，投資人持有美元存款的興趣高低更取決於相對利率水準，以及其他投資方案的難易程度。9 月外幣存款已連續第三個月萎縮。



圖自彭博

香港人民幣存款

這是衡量香港投資人對人民幣需求的指標。若數據上升，代表這些人更願意持有人民幣，決定因素包括匯率和利差等。這項數據在 9 月份連續第二個月上升。