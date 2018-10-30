人民幣貶破7字頭近在呎尺 瑞銀：明年底恐將進一步貶至7.3

人民幣貶勢未歇，今 (30) 日人民幣兌美元匯率貶至 6.956 元，7 字頭近在呎尺，瑞銀預估，人民幣短線將在 7.0 持續盤整，但若美中貿易關係惡化，加上經常盈餘持續減少，明 (2019) 年可能持續走貶，估明年底匯價恐貶至 7.3 元。

瑞銀也示警，假設美中貿易摩擦的爭端持續惡化，導致中國的經濟成長率放緩至 6% 以下，美元兌人民幣恐進一步貶至 7.5 元。

但若美國意外地宣佈休兵並與中國達成貿易協定，人民幣兌美元也可能回升至 6.5 元到 6.8 元。

但瑞銀認為，從目前態勢來看，美中休兵可能性較低，建議投資者應在未來 12 個月內對人民幣頭寸對沖。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能表示，中國央行 8 月推出的多項匯率穩定措施，人民幣匯價過去兩個月來在 6.8 元到 6.95 元區間波動，但中國經常帳盈餘大幅減少，加上為提振經濟成長而貨幣寬鬆，整體而言，人民幣仍缺乏升值空間。

陳得能認為，美中貿易摩擦的緊張局勢衝擊仍將中國經濟，預計明年中國國內生產總值將從今年的 6.5% 明顯放緩至 6.0%，此外，經常帳盈餘預期將從今年的占 GDP 0.2% 減少至 2019 年的零水準，而經常帳盈餘歸零將使人民幣失去支持匯率的重要支柱，並增加了貨幣對資本流動的敏感度。



陳得能表示，即便大陸人行重申不會主動以人民幣貶值當做貿易戰的武器，但這不能阻止人民幣在基本面疲弱的背景下進一步走貶，美中貿易爭端持續、經濟成長放緩與經常帳盈餘減少的背景下，人民幣在貿易加權基礎上還有 5% 的下跌空間。