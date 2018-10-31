紐約匯市—中美貿易協議有望 美元信心再現 人民幣貶至10年低點

週二 (30 日) 交易，美國總統川普正面評估可能與中國達成貿易協議，美元交易者浮現一股信心，但隨後便面臨利空交錯的歐洲經濟數據，包括令人失望的第三季 GDP 數據，以及較預期快速的德國消費物價通膨。

歐洲經濟數據

歐元區第三季 GDP 成長年率初值 1.7%，低於共識預期的 1.8%，也不及上一季的成長年率 2.2%，使歐元兌美元匯率承壓。

歐元盤中低點達 1.1341 美元，但在德國公布 CPI 數據後回升一些，最終拉回與週一大致持平在 1.1345 美元。

德國 10 月份通膨年增 2.5%，高於預期的 2.4%。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，「歐元區成長放緩、英國脫歐的不確定性，以及梅克爾週一宣布任期 2021 年結束後不再爭取任何政治職位，這帶來的新一波政局混亂，歐元如今面臨一系列風險，可能會跌至多個月新低點。」

根據 FactSet，10 月份歐元迄今跌幅約莫 2.1%。

英鎊也失去動力，最終下跌 0.7% 至 1.2709 美元，觸及 8 月中旬以來最低水準，部分係因週一的秋季預算案未能令市場留下深刻印象 (英國財長 Philip Hammond 在秋季預算案中宣布終結撙節)。與此同時，信評機構標普發布「硬脫歐風險」報告，並稱硬脫歐的後果可能影響英國債信評等。

回到美元，川普受訪時提到有可能與中國達成「很棒的協議」，暫時舒緩了市場對中美貿易的焦慮，美元走強。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 96.998，根據 FactSet，該指數上一次觸及 97 是在 2017 年 5 月。整個 10 月，該指數漲幅達 2%，也是 5 月以降單月最大漲幅。

川普發推特再次抨擊 Fed 的貨幣政策，主張 Fed 的立場若鴿派一些，應該有助股市上升。今年全年 Fed 升息提供美元上漲的支撐力，川普也持續批評此點。

亞洲交易，人民幣兌美元觸及 10 年以來最低水準，在岸人民幣貶至 6.9673，離岸人民幣貶至 6.9743。

然而，Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 警告，「我們重申建議，市場不該過度考慮人民幣破 7 的可能性，這必須在廣泛新興市場疲弱的背景下才可能發生。」