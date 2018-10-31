人行下週在香港發行央行票據 激勵離岸人民幣早盤反彈

人民銀行今 (31) 日宣佈，將在下週三 (11 月 7 日) 在香港發行央行票據，帶動離岸人民幣一早從 6.9785 低點快速反彈至 6.96 元附近。

人行今天一早指出，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，2018 年 11 月 7 日 (週三) 中國人民銀行將透過香港金融管理局債務工具中央結算系統 (CMU) 債券投標平臺，招標發行 2018 年第一期和第二期中央銀行票據。

第一期中央銀行票據期限 3 個月 (91 天)，為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣 100 億元，起息日為 2018 年 11 月 9 日，到期日為 2019 年 2 月 8 日，到期日遇節假日順延。

第二期中央銀行票據期限 1 年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣 100 億元，起息日為 2018 年 11 月 9 日，到期日為 2019 年 11 月 9 日，到期日及付息日遇節假日順延。

消息傳出後，激勵離岸人民幣從 6.9785 低點快速反彈，甚至一度漲到 6.9645，隨後又重回 6.97 之上。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

不過，週二 (30 日) 人民幣再度創下 10 年低點，不僅離岸人民幣持續向 6.98 大關靠近，在岸人民幣也貶破 6.97 大關。

中國人民銀行參事盛松成週二 (30 日) 更出面喊話，強調目前穩匯率比匯率改革更重要，更指出人行該出手時就出手，應該在必要的時候用外匯存底來穩定匯率。