中國中鐵(00390-HK)中標重大工程

中國中鐵(00390-HK)公布，近日，該公司與公司控股的中鐵廣州建設公司、中鐵廣州局、中鐵一局、中鐵十局、中鐵四局、中鐵隧道局、中鐵八局、中鐵北京局、中鐵三局、中鐵武漢電化局、中鐵電化局、中鐵建工等12家子公司組成的聯合體中標廣州市軌道交通七號線二期及同步實施工程的總承包項目。該項目施工範圍主要包括七號線二期的土建工程、軌道工程、機電設備安裝工程、系統集成工程、裝飾裝修工程，相關交通銜接工程、市政接駁工程，以及上堂停車場及綜合體同步實施工程等。本項目工期1642天，合同金額89.97億元。

該公司及相關子公司作為聯合體成員中標了廣州城市軌道交通三號線東延段工程及同步實施工程總承包項目、廣州市軌道交通五號線東延段及同步實施工程總承包項目、廣州市軌道交通十二號線及同步實施工程總承包項目，其中公司所占份額合計約25.45億元。

該公司控股子公司中鐵國際集團有限公司中標孟加拉國國家數字聯通項目，項目工期48個月，合同金額9.85億美元，約折合68.62億元人民幣。該項目施工範圍包括：在現有政府基礎網絡一、二、三期項目建設的骨幹網絡基礎上，新建部分城市骨幹網絡接入中心，以及政務、教育、民生等領域的信息通信基礎設施、平台和應用。上述項目合同金額總計 184.04億元，約佔該公司中國會計準則下2017年營業收入的2.67%。