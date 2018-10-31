美股盤後 – 貿易戰前景轉樂觀 道瓊大漲近 440 點 晶片股領漲 

由於美中達成協議的可能性提高，週二 (30 日) 美股四大指數止跌反彈，道瓊指數大漲近 440 點，S&P 500 指數上揚 1.57% 走出修正區域，科技股帶動那斯達克收高 1.58%，晶片股大漲推助費半指數飆高 4.2%，創下 3 月以來的最大單日漲幅，台股 ADR 和中概股全面上揚。

週二 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 431.72 點，或 1.77%，收 24874.64 點。

那斯達克指數上漲 111.36 點，或 1.58%，收 7161.65 點。

S&P 500 指數上漲 41.38 點，或 1.57%，收 2682.63 點。

費城半導體指數上漲 47.42 點，或 4.16%，收 1187.57 點。

週二美國總統川普接受外媒採訪時樂觀表示：「我認為將會和中國達成很棒的協議，這協議一定要很棒，因為中國已榨乾美國許久。」但他也坦言希望快點達成美中協議，但似乎中國並未準備好。

此消息傳來，貿易敏感股如波音 (BA-US) 一轉昨日跌勢，收復部分失地，週二股價上揚 4.27%。

科技股類股漲跌互見，亞馬遜 (AMZN-US) 小跌 0.55%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.12%；Netflix (NFLX-US) 小漲 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.43%。臉書 (FB-US) 上漲 2.91%，但盤後公布財報失利，股價跳水近 3%。

蘋果 (AAPL-US) 週二發布第二場秋季發布會，推出新版 iPad Pro、MacBook Air 和 Mac mini，該公司股價收漲 0.50%。

升評激勵 Nvidia (NVDA-US) 股價飆高 9.36%。(圖：AFP)

受到摩根大通升評激勵，半導體類股 Nvidia (NVDA-US) 漲幅最大，股價飆高 9.36%；Intel (INTC-US) 上漲 5.20%；美光 (MU-US) 上漲 3.89%；AMD (AMD-US) 上漲 2.08%。

IBM (IBM-US) 週二宣布，在現有庫藏股計畫下，將回購高達 40 億美元的自家股票，然而受到 2020-2021 年庫藏股計畫暫停的影響，市場仍有疑慮，終場下跌連續 3.54%，創連續五個交易日走貶。

通用電器 (GE-US) 週二盤前公布財報，營收獲利皆不如預期，為了重整債務，該公司宣告 2019 年開始將季度股利從每股 12 美分驟減至每股 1 美分，導致市場賣壓出籠，股價重挫 8.29% 以每股 10.18 美元作收，創下 2009 年 3 月以來最慘單日交易。

台股 ADR 全面走揚，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.99%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.17%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 2.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.54%。

中概股 (BAT) 全面上揚，中國科技公司阿里巴巴 ADR (BABA-US) 走高 2.23%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 0.89%；和騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 2.92%。

銀行股摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 1.76%；花旗 (C-US) 上漲 0.28%、美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.64%。

華爾街分析

近幾週市場波動加劇，主要原因是聯準會升息、美國經濟可能觸頂和貿易緊張的擔憂，加上部分投資者對一週後的期中選舉不確定性感到擔憂。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示：「目前最大的風險是貿易戰和升息。」而對於美國期中選舉，O'Rourke 認為：「大多數人都對此樂觀看待，因為無論選民投票給共和黨還是民主黨，通常在選後都會迎來美股上漲走勢。」

貝爾德首席投資策略師 Bruce Bittles 表示：「顯然我們處於股市的修正階段，我認為投資者必須意識到這一點。貨幣環境已發生變化。而正如你所看到的，即使股市變化 10%，利率也幾乎沒有下調。」

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 說：「如果我們能在未遭受太多挫折的情況下度過這一週，那麼投資者可能會開始看到感到希望並察覺市場中的機會，而非焦慮和恐懼地面對。」