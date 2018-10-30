新壽靠兩招前三季淨值突破千億元 備妥300億元投資不動產

新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽今 (30) 日召開董事會，會中通過 107 年度第三季財務報表，受惠於股利進帳及股債操作得宜，前三季累計合併稅後淨利達 155 億，合併股東權益 (淨值) 較前一年底提高 15.8%，突破千億元至 1051.2 億元。負債成本較去年底降低 10bps 至 4.13%。今天董事會還通過投資國內不動產，據了解，新壽備妥 300 億元銀彈投資不動產。

新壽前三季保費收入達 2138 億，較去年同期增加 65 億元。新壽前三季外幣保單初年度保費較去年同期成長 20.9%、達 461.4 億元，佔初年度保費比重 55.0%，泛保障型商品亦較去年同期成長 96.8%。展望未來的保單策略，新壽表示，將持續推動外幣保單及泛保障型商品銷售，以控管避險成本、獲取穩定利差益及堆疊新契約價值。

投資方面，新壽今年持續佈局固定收益債券及低波動高殖利率股票，截至今年前三季，國內外現金股利收入達 130.4 億元，較同期提高 30.6 億元，利息收入達 624.7 億，較同期成長 9.2%，推升避險前經常性收益率至 4.04%，較去年同期增加 7 bps，整體年化投資報酬率達 4.4%。

此外，新壽投資國內不動產的動作也積極起來，除了三、四年前大舉搶標地上權，邁入不動產投資的收成期，預計 2020 年底前，「新光十二大工程」會全數完工，滿租情況下，預估每年可貢獻新壽超過 6 億元的穩定租金收益。

新光金財務長徐順鋆於 8 月底法說會時曾透露，新壽興建中及準備出手的不動產投資金額合計 300 多億元，新壽加碼不動產的動作開始動起來，在今年 5 月中旬以每坪 228.04 萬元標下財政部國有財產署位於台北市杭州北路的 70 年地上權，土地面積 775.31 坪，總金額約 17.68 億元，將蓋銀髮住宅，今天新壽又決定擬購置容積移入杭州北路開發案，以擴大開發。

不但如此，新壽也決議將位於南京東路二段 123 號的「起家厝」南東大樓提出都市更新計畫申請，依照新光計畫，都更後，該棟大樓將從目前 14 樓，變成 20 樓，有助於租金收益。