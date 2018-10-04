〈雙11概念股出列〉富邦媒訂高標 拚全年最大檔業績年成長2倍

電商平台富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 網路購物由總經理林啓峰率領逾 300 名業務團隊夥伴舉辦誓師大會，宣示今年全年電商最大檔期雙 11 不僅要刷新去年單日 7 億元業績的紀錄，更設下挑戰成長 2 倍的目標。

富邦媒強調，倉庫和物流是電商業者支撐業績成長不可或缺的重要基礎建設，為迎接今年的雙 11，除了目前全台共有 7 座大型物流倉儲，已全力備戰，包括備貨量較去年同期增加逾 3 倍、攜手合作的品牌商增加約 5 倍。

由於台灣電商產業競爭激烈，富邦媒今年加強與品牌合作，成功吸引 MUJI 無印良品、植村秀、碧兒泉、H：CONNECT 和 iROO 等品牌進駐開設官方旗艦館，同時攜手 ASUS、三星、伊萊克斯、LG 和 P&G 等品牌打造超級品牌日，屢屢創下品牌單日最佳營收表現。

富邦媒說明，除了讓品牌商品上線後加大銷售力道，透過 CRM 技術與大數據串接，提供線上線下同步的品牌消費積點和會員權益，品牌也可透過數據來了解消費者行為及喜好，創造雙贏。

由於具有倉儲和物流優勢，富邦媒前 8 月合併營收年增率達 27.75%。

富邦媒目前有 7 座大型物流倉儲，總坪數超過 5 萬坪，為提升配送服務品質，於第 1 季陸續啟用衛星倉，目前正規畫於南部新增一座自動化物流倉。