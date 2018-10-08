〈雙11概念股出列〉網家攜手眾多一線品牌 擴大智慧標籤服務

電商集團網家 (8044-TW) 旗下 PChome24h 購物今 (8) 日宣布，7 月推出的創新 O2O 服務「Fastag 智慧標籤」首波應用成效顯著，專屬回購優惠帶動折價券使用率高達 8 成，因此，趕在雙 11 電商最大檔期來臨前，擴大此服務至更多一線品牌，除可在百貨周年慶旺季期間搶食消費大餅，並樂觀看待將為雙 11 檔期挹注強勁的成長動能。

網家今年以來積極創新，透過多通路和跨螢幕整合，達成 O2O 互通，為強化 O2O 布局，日前新推出「Fastag 智慧標籤」服務，精準促使品牌愛好者將「Fastag 智慧標籤」分享予親友使用，達到超過 3 倍的傳散率。

為了在雙 11 檔期搶下更大的市場版圖，網家「Fastag 智慧標籤」一口氣再加入 Apple、小米、P&G 旗下幫寶適；永豐餘旗下橘子工坊、植淨美、Frosch 德國小綠蛙、五月花、柔情、得意和台鹽生技等一線人氣品牌。

網家強調，將持續強化品牌分眾行銷，並透過封閉式多元行銷操作，打造更勝百貨 VIP 封館概念的差異化購物體驗。

此外，網家已規劃雙 11 PChome24h 購物將進行全面性的多元跨界合作，打造台灣電商前所未有的升級版「消費＋娛樂」體驗，繼釋出攜手新生代饒舌歌手「熊仔」創作的活動主題曲、於社群平台掀起一波關注與熱議後，也宣布 11 月 10 日晚間將舉辦台灣電商最大規模的國際級雙 11 盛典，首波入場資格提供給 PChome Prime 會員，以吸引更多消費者成為網家的主力會員。