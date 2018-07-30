大量上半年稅前賺3.5億元 年增1.26倍 稅前EPS 4.37元

大量 (3167-TW) 今年以來 PCB 設備訂單及交貨都呈現高熱度狀態，第 2 季營收、獲利創歷史新高；大量自結第 2 季稅前盈餘 2.12 億元，季增 53%，年增 63%，單季每股稅前賺 2.64 元；累計上半年稅前賺 3.5 億元，年增 1.26 倍，每股稅前賺 4.37 元。

大量是 PCB 製程及 AOI 設備廠，今年以來業績熱度高，6 月營收 3.98 億元創新高，月增 12.3%，年增 12.21%，與牧德 (3563-TW)、迅得 (6438-TW) 同列 6 月營收創新高的 PCB 設備股；大量第 2 季營收也以 11.02 億元創新高，季增 13.84%，年增 27.97%，前 6 月營收為 20.69 億元，年增 38.87%，第 2 季自結稅前盈餘 2.12 億元，季增 53.16%，年增 63%，每股稅前盈餘 2.64 元。

大量累計前 6 月稅前盈餘為 3.5 億元，年增 1.26 倍，以目前 8.01 億元股本計算，每股稅前盈餘為 4.37 元。

大量更進一步將數位控制核心技術投入半導體設備，並已開始出貨，預計第 3 季起將明顯放量，挹注營收，法人估，大量半導體設備出貨挹注，有利第 3 季營收站穩 10.5 億元以上歷史高檔水位。

大量以生產 PCB 成型設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體的後段測試設備，投入研發及業務資源，目前相關半導體產品已開始出貨，預計今年下半年起放量出貨。

大量去年每股稅後純益 4.34 元，公司股東會日前決議，擬對於去年盈餘配發 2.5 元現金股利，預計在下月初的董事會敲定除息日期。

除大量外，目前，AOI 設備及自動化設備廠包括牧德、迅得均以 PCB 產業為基礎，積極投入半導體設備領域。