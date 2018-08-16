大量科技切入半導體檢測市場 PCB設備明年營收占比降低

大量科技 (3167-TW) 今年以來，在 PCB 設備訂單及交貨量方面，熱度不墜，第 2 季營收創歷史新高；單季稅後純益 1.5 億元，每股純益達 1.87 元，上半年每股純益達 3.07 元。總經理陳尚書指出，目前 PCB 設備占營收比重高達 9 成，預計明年大量切入半導體設備後，比重將降低到 8 成水準。

法人估，大量科技今年下半年仍維持上半年相同營收水準，全年營收將上看 40 億元，而第 3 季營收站穩 10.5 億元以上的歷史高檔水準。

值得注意的是，大量今年首季因營運規模擴大，稅後純益達 9655 萬元，年增 5.41 倍，每股純益達 1.21 元；大量科技第 2 季營收 10.99 億元，已達去年下半年的旺季水準，毛利率提升到 29.6%，單季稅後純益 1.5 億元，每股純益達 1.87 元，上半年稅後純益 2.46 億元，每股純益達 3.07 元。

大量以生產 PCB 成型設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體的後段檢測設備，併購百勵創新的相關團隊，持續投入研發及業務資源，陳尚書指出，明年大量科技業績可望持續成長，目前 PCB 設備占營收比重高達 9 成，預計明年大量切入半導體設備後，比重將降低到 8 成水準。

大量科技去年每股純益為 4.34 元，擬對於去年盈餘配發 2.5 元現金股利，預計在 8 月 27 日除息交易。