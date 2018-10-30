【華冠投顧】幸運星-金融大軍壓境!!台股日K連二紅!!投機行情蠢蠢欲動……

林幸蓉 分析師

焦點個股：6153 嘉聯益、3563 牧德、5425 台半、2317 鴻海、2492 華新科

昨晚美股腥風血雨、震盪激烈，早盤先大漲 352 點，後來有 11 月川習會若中美貿易未能達成協議貿易，美方將在 12 月再加徵中國出口美國貨品共 2,750 億美元關稅的利空衝擊而殺盤下跌了 566 點，尾盤收斂下跌 245 點，震幅高達 918 點！

今日控盤者全面派出金融大軍護大盤！！2801 彰銀、2880 華南金、2881 富邦金、2882 國泰金、2883 開發金、2884 玉山金、2885 元大金、2886 兆豐金、2887 台新金、2890 永豐金、2891 中信金、2892 第一金、5871 中租 - KY、5880 合庫金，電子權王 2330 台積電、3711 日月光投控、2308 台達電，國民股 2317 鴻海、3481 群創、2301 光寶科、4904 遠傳、2002 中鋼、2912 統一超拉最後一盤，使大盤由黑翻紅…… 小漲 9 點。在控盤者極力護盤下，大盤日 K 已順利連二日收紅！！

昨日矽晶圓反彈，今日資金轉移至 6153 嘉聯益⊕、3563 牧德⊕、5425 台半⊕、2368 金像電、2481 強茂、5347 世界先進、2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏、2308 台達電、6176 瑞儀、6120 達運、3034 聯詠、2102 南港等個股……

由於中美貿易戰波及，2456 奇力新電阻訂單大減三成，致使被動元件族群潰不成軍：2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3026 禾伸堂、2478 大毅、8163 達方、2375 智寶、5255 美桀、8043 蜜望實等全數破底……

其他破底或重跌：3081 聯亞、3504 揚明光、3406 玉晶光、6278 台表科、2448 晶電、2442 新美齊、8150 南茂、3037 欣興、2377 微星、4943 康控 - KY、9914 美利達……

【老師觀盤發現】

大盤目前尚未出現投資行情，但是投機行情已在醞釀…… 文章篇幅有限，歡迎免費加 line，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

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