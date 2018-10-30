【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

本週五蘋果即將公布第四季財報，其第三季營收達 533 億，年增 17% 創下歷史次高，淨利也達 115.19 億，年增率 32%，因此市場預期營收將有機會挑戰歷史高。

今日大盤可看到有不少權值股挺出，有意護住 9500 點的心理關卡，台達電、南亞科收漲 4%，亞泥有 3% 漲幅，統一超、正新漲逾 2.5%，中租 - KY、國泰金、光寶科、中鋼、開發金、群創、富邦金、玉山金、中壽、鴻海和華南金等漲 1% 之上，而台積電也穩住紅盤漲 0.22%。

被動元件族群因本季展望趨於保守，再度成為空方壓盤重心，華新科、奇力新和美桀重挫 9%，國巨大跌達 6.88% 失守 300 元整數關卡，導致蜜望實、信昌電跌 7% 上下，智寶、大毅跌超過半根停板，華容和日電貿跌 4.5%，立敦、鈞寶和今展科跌 2% 左右。

而光學鏡頭廠在大立光跌近 4% 的衝擊下，幾乎全數走弱，玉晶光收跌 5.9%，今國光和亞光跌 3% 左右，聯一光、佳凌和新鉅科跌 1% 之上。

大盤走進量縮緩彈格局，技術面以波浪理論 A 波做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第四買點即將迎接第三賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師