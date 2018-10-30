三大運營商日賺4.3億元 中國移動(00941-HK)淨利超99.9%A股公司

據中國基金報消息，隨著中國電信三季報的披露，至此，三大電信運營商均交出了前三季度成績單。粗略計算，三大運營商前三季度淨利潤合計1175億元，日賺4.3億元，這賺錢能力超過了A股99.9%的上市公司。

具體來看，中國移動(00941-HK)財報顯示，2018年前三季度，中國移動營收5677億元，比上年同期下降0.3%，也是2014年以來的首次下滑。淨利潤為950億元，比上年同期增長3.1%。

中國聯通(600050-CN)前三季度營收2000.13億元，同比上升6.5%;淨利34.70億元，同比上升164.5%。

中國電信(00728-HK)營收2849.71億元，同比上升3.6%;淨利190.34億元，同比增長2.7%。

從主營業務通信服務來看，作為領頭羊的中國移動，前三季度實現通信服務收入5184億元，0.60%的同比增速遠低於中國聯通(6.46%)、中國電信(6.00%)。中國移動稱，大流量低資費套餐競爭加劇，導緻流量價值快速下降，通信服務收入增長面臨巨大壓力。

同時，就用戶月均支出來看，上半年移動業務用戶月均支出58.1元，前三季度卻降至55.7元;寬帶業務用戶月均支持為34.3元，對應上半年的數值為35元。業内表示，運營商的移動業務的下滑與今年7月1日開始執行的取消流量“漫遊費”政策密切相關。

中國移動就此表示，由於“漫遊費”取消，產生了顯著的減收影響，加之大流量低資費套餐競爭加劇導緻流量價值快速下降，公司通信服務收入增長面臨巨大壓力。中國聯通也表示，今年第四季度市場競爭可能週期性加劇。