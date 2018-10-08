十年一次的買進機會？分析師：許多跡象說明金價接近觸底

隨著黃金價格連跌 6 個月，寫下近 30 年來持續最長的下跌之後，市場人士認為，金價可能已經觸底。

雖然連續下跌，但金價過去 1 個月都在狹幅區間內波動，徘徊在每盎司 1200 美元附近。以單週表現來看，金價上週上漲 0.7%，報每盎司 1202 美元。

金價今年以來已經下挫約 8%，9 月黃金期貨下跌 0.9%，從今年 3 月之後，金價還未出現單月上漲的紀錄。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

礦產勘查公司 GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，他確實相信，黃金已經觸底，或至少非常接近底部。

有幾個跡象可視為金價落底的信號。首先，全球央行加快購買黃金的腳步，其次，金屬礦業公司近期積極整合，預示著市場有望好轉。

央行增加購買黃金

Wright 指出，央行黃金儲備購買達到 3 年以來最強，原因不僅僅是由於價格的下跌。美國與墨西哥和加拿大達成協議，實際上也會減緩美元的強勢，舒解以美元計價的黃金的壓力。

根據世界黃金協會的數據，今年前 6 個月，全球各國央行在外匯儲備中增加了 193.3 噸黃金，比去年同期的 178.6 噸增加了 8%。波蘭的增幅尤為顯著，他們在 7 月增持 1.9 噸黃金，8 月份又增加了 7.5 噸。

麥格理 (Macquarie) 策略師在 9 月的報告中指出，這些稱不上大筆買入，但是對歐洲國家央行來說，他們通常會出售黃金，而不是買入黃金。這也是自 1998 年之後，波蘭首度購買黃金。

世界黃金協會中央銀行和公共政策執行董事 Natalie Dempster 對此評價，這是多重因素綜合的結果，包括一些國家出於政治動機，希望能進行去美元化的調整。

產業出現大規模合併

Frank Holmes 執行長點出另一個現象，即礦業產業的整合。9 月下旬，Randgold Resources 和 Barrick Gold 宣布，計劃合併成一個價值 183 億美元的金礦巨頭。Holmes 說，出現這種等級的合併，不會是在金價高檔的時候，向來是金價接近底部的跡象。

Holmes 不僅看好黃金，也建議可增加黃金類股及白銀。與標準普爾 500 指數相比，黃金礦業股票跌至 20 多年來最低，這為投資人提供了十年一次的買入機會。

美元將影響金價走勢

也有分析師認為，不需急著太早進場。美銀美林資深投資策略師 Rob Haworth 表示，預計今年剩餘時間金價仍會走低，對黃金宜抱持謹慎態度。他認為，隨著聯準會繼續收緊政策，以及美國經濟增長保持穩固，美元可能走強。

Sprott 資產管理公司投資組合經理 Trey Reik 則持相反的觀點，認為聯準會已經非常接近於預期中的縮表速度，這將削弱美元的看漲情緒，讓黃金顯著受益。考慮到全球仍存大量的不確定性，金價如果在未來幾季內突破 1350 美元，將一點也不令人意外。