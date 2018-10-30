紐約匯市—市場消化梅姨消息 美元攀升 本月漲1.5%

週一 (29 日) 交易，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 宣布不再爭取連任黨魁和總理，僅持續擔任總理至 2021 年任期結束，歐元兌美元走跌。

IG 市場分析師 Joshua Mahony 報告指出，「梅克爾離開的決定並不一定會對歐洲或德國產生負面衝擊，但這確實增添不確定因素，恐會削弱市場對第四季歐元的信心。」

他認為梅克爾政黨近期選舉結果令其沮喪，「顯然需要做一些改變，避免朝更極端的政治狀況邁進。」

交易時間歐元下跌至 1.1361 美元，在梅克爾宣布之後，交易波動數小時，最終自昨日尾盤 1.1403 美元下降至 1.1391 美元。

ICE 美元上升 0.2% 至 96.576，本月將收升 1.5%，根據 FactSet，這這將成 5 月以降最棒單月表現。

美國 9 月份消費支出連續第 7 個月上升；Fed 預計 12 月再次升息。美元兌日元約上升 0.28%。

同樣歐洲方面，投資者週一觀察英國秋季預算，並等待週四英國央行更新政策。英國財政大臣 Philip Hammond 在秋季聲明中表示，英國撙節時代即將告終。

雖然財長承諾政府支出將增加，給英鎊提供支撐力，收斂稍早跌幅，但最終仍收低，英鎊兌美元自上週五 1.2828 美元下降至 1.2806 美元。

新興市場消息，即將上任的墨西哥總統 Amlo 停建 130 億美元墨西哥城新機場，但因該項目已正在進行且其融資亦到位，約莫 60 億美元的機場債券投資者感到憂心忡忡。市場參與者認為，此舉無法良好反映 Amlo 的財政制度，也可能挫傷投資人信心。

墨西哥兌美元大幅下跌，最終自上週五 19.3604 披索兌 1 美元，貶至 20.0035 披索。

巴西週日宣出極右翼總統 Jair Bolsonaro，投資人消化此政治消息，市場質疑 Bolsonaro 是否能執行巴西需要的財政改革，巴西里爾 (Real) 兌美元走疲至 3.7014 里爾兌 1 美元，較上週五 3.6424 里爾再貶值。