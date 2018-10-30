港股午盤跌0.17% 中銀香港挫4.42% 小米創歷史新低

港股今 (30) 日低開 0.19%，隨後跌幅一度擴大至 1%。截止午間收盤，恒生指數跌 0.17%，報 24769.77 點。國企指數漲 0.48%，報 10060.54 點。紅籌指數跌 0.3%，報 4034.08 點。

圖：google

中資券商股上漲。中國銀河 (6881-HK) 漲 4.59%；海通證券 (6837-HK) 漲 3.31%；中信證券 (6030-HK) 漲 2.56%。

中國保險股上漲。中國人民保險集團 (1339HK) 漲 3.66%；中國太平 (0966-HK) 漲 1.2%；中國平安 (2318-HK) 漲 0.96%。中國平安第三季利潤較去年同期下滑，公司擬耗資千億買回庫藏股，但還需股東大會審議，價格、數量等仍有待確定及具有不確定性。

汽車股集體大漲。長城汽車 (2333-HK) 漲 8.07%；廣汽集團 (2238-HK) 漲 5.65%；吉利汽車 (0175-HK) 漲 2.5% 領漲藍籌。據彭博引述知情人士稱，中國發改委已向中國高層提出建議，將 1.6 升及以下的乘用車車輛購置稅，由目前的 10% 減至 5%。目前方案還未最終確定。

中銀香港 (2388-HK) 跌 4.42%，報港幣 30.25 元，領跌藍籌。中銀香港第三季提取減值準備前淨經營溢利為港幣 97.58 億元，季跌 4%。第三季提取減值準備前淨經營收入港幣 135.7 億元，季跌 1.3%，經營支出季增 6% 至港幣 38.12 億元。

小米 (1810-HK) 跌 3%，報港幣 11.66 元，盤中再創歷史新低。小米等被財政部點名存在部分費用攤銷核算錯誤、對外贈送商品未作為視同銷售行為申報繳稅、報銷發票管理不規範、費用管理制度不完善等問題，涉嫌逃漏稅。

中銀國際首席策略分析師胡文洲在香港《文匯報》刊文指出，港股整體做空比率處於歷史新高，顯示市場做空力量依然強大。截至 10 月 26 日，港股日均做空比率攀升至 15.6%，預計 10 月港股日均做空比率或將超越 9 月，再創歷史新高。港股 9 月日均做空比率 14.5%，為近 20 年以來最高。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 17.21 億元，港股通 (滬) 淨流出 3.02 億元；深股通淨流出 2.54 億元，港股通 (深) 淨流入 1.44 億元。

滬股通中資金流入最多的是招商銀行，淨流入 7716 萬元，其次為中信證券、中國平安、中信建投、華泰證券。資金流出最多的是亨通光電，淨流出 1.58 億元。

深股通中資金流入最多的是萬科 A，淨流入 1.21 億元，其次為寧波銀行、東方財富、同花順、大族鐳射。資金流出最多的是中興通訊，淨流出 2.91 億元。