富達：亞洲股市進入吸引區間

亞洲股市波動，富達國際亞洲股票投資組合經理Dhananjay Phadnis認為，從近五年歷史數據來看，亞洲市場表現優於其他新興市場，但目前仍面臨美元走強、貿易摩擦以及中國經濟增長放緩三大挑戰。他認為，對於投資者來說目前亞洲市場估值較為合理，進入了頗具吸引力的區間。富達國際投資解決方案設計主管David Buckle亦認為目前可能是進入中國股票市場的合適時機，目前新興市場增速放緩是正常反應，而持續的美元走強並非常態，不會長久維持。

在全球市場不確定性因素頻發，市場對經濟下行擔憂的大背景下，中國貨幣政策正顯現出邊際放鬆取向，同時與積極的財政政策配合發力。富達國際基金經理馬磊認為，中國將會繼續進行更多的國企改革和市場開放措施，雖見到有經濟增速有所放緩，但無關乎貿易摩擦，而是去槓桿持續推進所致。他又指，在人民幣貶值及貿易摩擦等影響下，預料中國會根據國內情況進一步放鬆貨幣政策和採取更為進取的財政政策，惟受制於貿易摩擦不確定性，成效顯現或會在明年一二季度。

馬磊認為，不論有無貿易摩擦影響，未來三至五年，工業自動化、人工智能、大數據、雲計算服務、電動汽車以及內需六大產業將成為中國經濟增長的新動力。雖然現時有見到一些低端製造業轉移，但他認為，高新技術產業轉移並非易事，因中國在人才規模和勞動力效益等方面有著越南等東南亞國家無可比擬的優勢。

文：鄒舒惠