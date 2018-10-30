油價回升U+A0 中石化油服：前三季新簽合同增長近40%

中石化石油工程技術服務(01033-HK)管理層於10月30日舉行電話會議，介紹2018年前三季度業績。中石化油服前三季度股東應佔利潤4.4億元(人民幣.下同)，(去年同期虧損33.06億元)；主要受惠於國際油價上漲，石油公司加大勘探油井工作；新簽合同482.7億元，同比增長39.5%，單是第三季為131.7億元，增幅略有放緩，主要是上半年境外錄得兩項大額合同。

據中國石油估算，三桶柚的勘探資本開支將達3100億元，同比增長20%；於2016年三桶油資本開支只有2100億元。而集團定立上半年完成鑽井目標385萬米，下半年461萬米，於前三季度已完成613萬米，管理層預期全年可完成目標。同樣，集團全年收入目標560億元，亦有望完成，期內三季度收入為371.81億元，同比增長23.8%；管理層表示，第四季度一般佔全年收入的35%；並爭取全年業績扭虧為盈。集團毛利率亦見顯著改善，鑽井業務毛利率前三季度為6.87%，提升了7個百分點。隨著市場需求增加，集團提供的工程技術服務費用有機會調升。

另一方面，集團目標全年降費31億元，前三季度已完成20多億元。集團繼續整頓員工規模，於2012年聘用員工16萬人，至今員工數目約10萬名，其中3萬人屬輔助員工，這部分仍存在過剩現象，今年計劃再減4000人；不過前線的鑽井等員工，則已出現短缺情況，結構需求調整，包括精簡管理層人員。前三季度，政府向集團提供補貼金額達3.92億元，原因是旗下一家工程公司列為僵屍企業，受影響員工獲政府提供補貼處置。

中石化油服務市場分佈，中石化內部佔比約55%，海外市場佔26%，國內來自中石油、中海油等業務佔18%；集團會繼續加大市場開發力度，又會加強內部管理，以及加大科技研發力度，提升競爭力。