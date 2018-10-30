追求業績成長與產能效率 動力-KY啟動募資計劃 CB+現增籌資上看3億

動力 - KY(6591)決將發行無擔保可轉債 (CB)1.5 億元，並辦理 1 至 1.5 億元現金增資，總籌資金額估 2.5 至 3 億元，用於充實營運資金以及優化產線設備。動力 - KY 因產業發展未如預期，業績挫低，加上近期國際股災衝擊，股價跌破 50 元大關，並面臨 40 元大關保衛戰，週一(29 日) 收盤價則來到 41.4 元價位，下跌 2.59% 或 1.1 元。



該公司今年前三季電競用風扇總出貨量約 750 萬套，電競應用占比已提升至逾 8 成。公司指出，本次籌資將用以擴增產線並優化製程，推動轉型為全方位的散熱應用產品供應商。



該公司認為，第四季隨輝達新顯卡陸續上市，帶動中高階電競風扇出貨成長，整體毛利率可望回升；此外，掃地機器人用散熱風扇進入出貨旺季，新款高階產品出貨量明顯增溫；而高單價的車內空調風扇亦開始小量出貨，加上工控產品穩健提升，本季業績回溫可期。