研調：明年可見Mini LED背光終端產品 惟顯示器成本將增加1.2至2倍

據研調機構集邦科技旗下光電研究 WitsView「新型顯示技術成本分析報告」指出，經過近 1 年的時間醞釀，Mini LED 顯示技術已逐漸成熟，明年很有機會看到搭載 Mini LED 背光的終端產品，但隨著 Mini LED 採用顆數的不同，整體顯示器生產成本將增加 1.2 至 2 倍不等，若要與與 OLED 競爭高階電視市場，在成本上還有努力空間。

WitsView 研究副理李志豪指出，Mini LED 使用顆數與整機厚度和背光所需的輝度有關，電子產品近來不斷要求輕薄設計，隨著整機厚度降低，背光中保留的混光區勢必要縮短，然而，為維持良好的光學表現，Mini LED 使用顆數也居高不下，若想維持輕薄設計、同時又要降低 LED 顆數，打開 LED 出光角度就是另外一個選項。

李志豪表示，現行 Mini LED 出光角度約在 120~140 度之間，磊晶廠則致力將出光角度提升至 140~160 度，盼能透過減少 Mini LED 的使用顆數，進一步壓低生產成本。

WitsView 分析，Mini LED 背光其實並未脫離傳統 LCD 的架構，主要是透過拉高 LED 使用顆數來增加輝度，並在對比上接近 OLED 的水準，最重要是強化動態對比 (HDR) 的呈現。

WitsView 指出，若以 65 吋 UHD 4K 電視面板為例，採用傳統高階直下式背光搭配量子點膜 (QDEF)，面板模組成本約落在 600 美元左右，若採用 Mini LED 背光、LED 使用顆數 1.6 萬顆的模組價格則在 700 美元。若為衝刺規格，將使用顆數拉到 4 萬顆，成本可能將增加至 1200 美元，與相同尺寸和解析度的 OLED 電視相比，成本高出 2 成。

WitsView 認為，Mini LED 若要與 OLED 競爭高階電視市場，在成本上還有努力的空間，如何在規格與成本上取得平衡，還是此項技術最終能否為市場接受的關鍵。