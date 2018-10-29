美股開盤反彈 道瓊指數漲逾190點

歷經上週的慘烈跌勢後，今 (29) 日美股開盤反彈，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 190 點。

台北時間週一晚間 9 點 42 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 192.36 點 (0.78%)，標普 500 指數上漲 32.91 點 (1.24%)，那斯達克指數上漲 85.40 點 (1.19%)。

同一時間，歐股亦走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.62%，德國 DAX 指數上漲 1.98 %，英國 FTSE 指數上漲 1.91%；法國 CAC 40 指數上漲 1.04%。

上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 296.24 點 (1.19%)，至 24688.31 點；標普 500 指數收跌 46.88 點 (1.73%)，至 2658.69 點；那斯達克指數收跌 151.12 點 (2.07%)，至 7167.21 點。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌約 11%。

美國商務部上週公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 3.5%，雖不及第 2 季的 4.2%，但優於經濟學家預估的 3.4%。

GDP 表現勝預期，主因在於消費者支出強勁，抵銷了企業投資減少、出口下滑等不利因素。

2018 年以來，聯準會 (Fed) 已 3 度升息；外界預期，第 3 季 GDP 數據，會讓 Fed 於 12 月執行第 4 次升息。

週一亞股依舊疲軟，上證綜指收跌 2.18 %，深證成指收跌 2.43 %；南韓 Kospi 指數收跌 1.53%，日經 225 指數收跌 0.16%；台股則收漲 27.14 點，至 9516.32 點。