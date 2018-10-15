〈晶電轉骨〉Mini LED模組業務明年獨立成子公司元豐新科技 需求成長可期

晶電 (2443-TW) 今年步入 Mini LED 元年，但整體營收占比不明顯，預期明年上半年需求將起量，下半年可望有更顯著成長，明年整體 Mini LED 占晶電藍光產能達 5 至 10%，且為提供客戶模組解決方案，明年 1 月將拆分 Mini LED 模組業務，獨立成全資子公司元豐新科技，布局系統廠客戶市場商機。

在跨入 Mini LED 領域起初，晶電是直接向客戶提供 Mini LED 晶片，後來慢慢發現，有些系統廠客戶需要的是 Mini LED 模組解決方案，處理包括封裝、PCB 版等設計問題。在意識到客戶對 Mini LED 模組的需求後，晶電決定切出模組業務，預計明年 1 月分割成立持股 100% 的子公司元豐新科技。

晶電財務副總張世賢表示，未來元豐新科技將進行供應鏈整合與研發設計，並小量打樣試產，量產則交由合作夥伴葳天科技負責，葳天過去長期向晶電採購 LED 晶片並進行生產，主力為高功率封裝與模組產品，而後其為擴產而展開私募時，晶電也以晶電、亮點投資與元豐新科技等 3 家公司增加持股，躍升為其第一大股東。

張世賢透露，後續不一定會繼續增加對葳天的持股，且除葳天外，晶電也持續尋找其他合作夥伴，甚至可能配合系統廠客戶需求，採取廠中廠形式設廠。

對於 Mini LED 終端應用發展，范進雍指出，原先市場期望 Mini LED 手機應用可望在年底前亮相，但受中國的硬式 OLED 面板市況不佳影響，硬式 OLED 面板價格迅速走跌，下游廠開始在硬式 OLED 與 Mini LED 間做選擇，因此今年第 3 季起市況產生變化，Mini LED 手機應用更缺乏價格競爭優勢，終端應用自然轉移至成本相對較有競爭力的平板或電競產品上。

范進雍認為，明年第 2 季就可望有較手機面積更大的 Mini LED 消費性電子產品出現，隨著消費性電子產品尺寸變大，單一產品所用的 LED 晶粒數量將會增加。雖說近來仍有對平板等消費性電子產品需求動能減弱的雜音，但他認為，新產品將能刺激市場需求，且若這類高端產品能協助成本下降，需求量也會有所增加，就像電視需求雖越趨走弱，但還是得持續往高階技術邁進。

從今年 8 月底的智慧顯示與觸控展 (Touch Taiwan 2018) 也可看出，Mini LED 供應鏈越來越蓬勃發展，從材料、設備、面板到顯示器等，與 Mini LED 扯上關係的越來越多，整個供應鏈都在談 Mini LED，范進雍認為，以目前市場的熱絡程度看來，明年可望會有更多 Mini LED 產品相繼亮相。

范進雍指出，若明年上半年 Mini LED 需求起量，下半年可望有更明顯的成長，而 Mini LED 背光與 RGB 產品中，需求量較大的預料將是背光產品，預期明年整體 Mini LED 可望在晶電藍光產能中占比達到 5 至 10％，到 2020 年則占藍光產能的 3 成左右。

晶電 400 微米 Mini LED RGB 顯示屏封裝已於第 3 季開始量產，並送至客戶端進行認證，第 4 季開始測試樣品，明年第 1 季隨著客戶導入室內與室外顯示屏後，可望開始起量。至於 250 微米產品，目前技術方面仍需時間，預計 1 年內有機會步入量產階段。Mini LED 背光產品已於下半年量產，目前主要包括 27 吋電競顯示螢幕與 100 多吋的大型顯示螢幕。