〈晶電轉骨〉Mini LED與晶成將成未來兩大動能 明年營運優今年

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今年第 3 季營運將走出谷底，紅光產品受惠需求暢旺，目前產能已較去年同期增加 1 成，並將持續擴產至明年第 1 季，第 4 季手機背光表現可期，明年車用與紅外線等高階產品展望仍看俏，晶成半導體與 Mini LED 業務也將成為未來兩大成長動能，若撇開美中貿易戰變數，晶電明年整體表現都會優於今年。

晶電已於 10/1 分割成立子公司晶成半導體，明年 1 月也會將 Mini LED 模組業務獨立拆分為子公司元豐新科技，從輪廓已然成形的 Mini LED 與半導體業務來看，Mini LED 模組業務將作為 Mini LED 晶片的出海口，以模組單價高優勢，貢獻規模較大的營收數字，而半導體代工業務則挾著毛利高優勢在市場拚搏，未來這 2 家子公司，將成為晶電的兩大成長動能。

回歸晶電本業來看，走出第 2 季營運谷底，晶電第 3 季訂單量較第 2 季增加 5 至 10%，而今年持續降低照明比例，但仍需維持一定稼動率，因此訂單主要以優質客戶為主，並持續拉升車用與紅外線等高階應用比例。

晶電總經理范進雍表示，今年雖然營收規模較去年同比下滑，但紅光產品受惠需求暢旺，產能持續增加中，到明年第 1 季每月都有計畫性的擴產，與去年同期相比，目前紅光產能已增加約 1 成左右。

展望第 4 季，范進雍認為，受到美中貿易戰影響，使市場不確定性因素拉高，客戶在備庫存上採取趨向以保守策略因應，通常第 4 季顯示屏產品表現較佳，近期手機背光產品表現也有不錯斬獲，今年以來單就手機背光已有近 1 倍的營收成長，針對後續客戶拉貨情況，可觀察美國期中選舉後的情況。

展望明年，范進雍指出，明年車用與紅外線等高階應用產品，都可望持續成長，加上 Mini LED 產品逐步邁入量產，明年展望樂觀，但美中貿易戰仍是變數，若撇開變數，預期晶電整體表現都會優於今年。