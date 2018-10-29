SIA: 9月全球半導體銷售額年增逾13% 創歷史新高

半導體產業協會 (SIA) 數據顯示，今年第三季銷售額創歷史新高，較上一季成長逾 4%、年增逾 13%；今年 9 月銷售額也刷新紀錄，年增超過 13%。

半導體產業協會 (SIA) 近日表示，2018 年第三季全球半導體銷售額達到 1227 億美元，較上一季成長 4.1%，也比上一季成長 13.8%。

2018 年 9 月份半導體全球銷售額達到 409 億美元，較上個月分總銷售額成長 2.0%，也較去年同期的銷售額增長 13.8%。

半導體產業協會總裁兼執行長 John Neuffer 表示:「在 2018 年的前三個季度時間裡，全球半導體產業正在努力寫下有史以來最高的年度銷售額，輕鬆超過去年的創紀錄總額 4120 億美元。」

「雖然最近幾個月的年增率逐漸減少，但 9 月份仍創下新高，成為全球產業來說有史以來最高的月度銷售額，而今年第三季則是其有史以來最高的季度銷售額。9 月份的主要產品類別銷量均有所上升，區域市場來說，中國和美洲的銷售繼續保持領先地位。」Neuffer 補充道。

從細部地區來看，與 2017 年 9 月相比，中國地區成長 26.3%、美洲成長 15.1%、歐洲成長 8.8%、日本成長 7.2%、亞太和其他地區則成長 2.4%，所有地區皆呈現銷售額成長。與上個月的銷售額相比，美洲成長 6.0%、中國成長 1.8%、歐洲成長 1.2%，皆有所上升，但亞太地區及其他地區和日本各呈現 - 0.1% 和 - 0.6% 的月減率。