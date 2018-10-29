美中貿易戰 事欣科受益 董事會決買1500張庫藏股

IPC 廠事欣科 (4916) 週一 (29 日) 宣布買回 1500 張庫藏股，用以轉讓員工，買回價格區間為 20 至 40 元。該股週一收盤價為 26.5 元，下跌 1.85% 或 0.5 元。國際股市受到美中貿易戰衝擊重挫，事欣科近期股價也寫下 25.65 元的波段新低，創兩年半新低價，9 月以來跌幅近三成。因覺股價委屈，該公司董事會通過實施第五次庫藏股。



這是 IPC 族群繼瑞祺電通 (6416)、磐儀(3594) 與伍豐 (8076) 後，第四家實施庫藏股的公司。



事欣科上半年 EPS 為 1.54 元，年增率 17.6%，表現穩健，第三季營收 21.71 億元，季減 2.6%，但年增 7.3%，為歷史次高紀錄，累計前三季營收 64.63 億元，較去年同期成長 72.7%。



該公司今年因接獲美國國防大單，加上博弈設備出貨成長，以及併購效應，業績大幅成長。面對美中貿易戰，該公司是 IPC 廠少數很早就前往美國設廠，以就近服務客戶的業者，加上墨西哥新廠正在建置中，完工量產後不但有利於其成本管控，在貿易戰中也具優勢。