中美貿易戰轉單受惠 萬泰科Q4淡季不淡 並於美東設立北卡發貨倉

萬泰科 (6190) 今日舉行法說會，董事長張銘烈於會中表示：「中美貿易戰對公司沒有傷害，反而有更多機會。」他指出，受到中美貿易戰影響，中國網通產業均在高關稅範圍內，因此轉單效應逐漸發酵，已於 9 月開始陸續接到 6-7 家轉單，仍有許多客戶在洽談當中，目前訂單能見度達 12 月中，將挹注第四季營收淡季不淡。萬泰科副總經理張程博提到，受惠於中美貿易戰，9 月陸續開始接到 6-7 家轉單客戶，占約 15% 產能，因此，自 9 月開始規劃於台灣廠增產，10 月產能已增加 20%，11 月目標提升至 25%，屆時台灣廠單月營收貢獻可達 1.8 億元，而除台灣廠以外，目前泰國、月難的產能利用率約 50%，因此未來若有其他訂單也可轉往東南亞，做產能的彈性調配。



萬泰科於今年 1 月完成美國萬泰股權收購，持股由 43.9% 提升至 81.98%，今年美國銷售比重由 22% 成長至 31%。張銘烈表示，為因應美國客戶發貨需求，今年已在東岸北卡設立發貨倉，全美 90% 的區域皆 3 日內到貨，未來則朝「Made in USA」方向邁進，不排除以收購或是自建工廠方式進行。



張程博也提到，由於美國客戶有 60% 分布在東岸，因此在北卡設立發貨倉，希望可以縮短交貨時間，爭取更多客戶，目前可於三日內到貨，成為未來的競爭優勢之一，此外，北卡為線纜廠的聚集地，並鄰近線材的原料供應地點，有助於未來出貨及營運。