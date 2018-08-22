事欣科訂單看到明年Q1 股價一度大漲創近8周新高

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 受惠併購綜效及美國政策效益，董事長廖文嘉認為，北美生意將會越來越好，訂單能見度已看到 2019 年第 1 季，歷經 2 年組織改造，公司將持續有機成長，最快 2019 年將再重啟併購，利多激勵事欣科今日股價表現，盤中一度強漲近半根停板，股價也創近 8 周新高。

事欣科自 2012 年以來併購多家廠商，過去通訊及工業自動化產品為高營收比重，如今由國防航太及博弈產品取代，成公司主要營收來源，分別占公司營收比重為 38% 及 34%，同時也積極發展醫療市場，營收占比約 16%，如今通訊及工業自動化營收占比僅剩 12%。

事欣科手上客戶皆為 2 至 7 年長約訂單，去年底除簽下北美國防標案外，航太需求至 2034 年，將翻倍成長，事欣科為大型機艙提供機構控制元件等，也將同步受惠，目前訂單能見度已到 2019 年第 1 季。據了解，事欣科同步攻進北美麥當勞點餐機台供應鏈，比重約 15%。

廖文嘉指出，併購發生綜效已產生在營運上，內部團隊持續在進行新的評估，但預計至少到明年才會發起新的併購案。

事欣科 8/16 除息，四個交易日完成填息，今日股價受惠法說會利多消息，早盤再度上攻，一度逼近半根漲停板，創近 8 周新高。