萬泰科Q4毛利率、獲利回溫 明年新品占比目標10%

萬泰科 (6190) 第四季受惠於中美貿易戰的轉單效應，業績有望淡季不淡，然萬泰科表示，第三季受到銅價下跌影響，毛利率約下降 2 個百分點，獲利表現也因此較上兩季下滑，而第四季在轉單挹注下，營收可維持第三季的高檔表現，而在銅價回穩下，毛利率也有望回升至 15% 以上，獲利將優於第三季。第四季除了受惠於轉單效應外，萬泰科指出，看好北美高階網路線市場，今年計畫推出更多網路線的新運用，包含 POE、HDBaset 等，以取代傳統線材，並開發出直埋線、Small OD Cable 及 CAT8 等新產品，其中，CAT 8 Plenum Cable 更於今年 2 月拿到全球唯一認證，雖今年貢獻度不高，但有助於產品組合轉佳，改善毛利率及獲利結構，目標明年新產品營收佔比達 10%。



此外，萬泰科提到，中國 5G 市場需求成長快速，6 月已打入中興及華為的 5G 供應鏈，目前正增加設備，擴大生產基地，為中國目前的前三大供應商之一，未來將可配合客戶需求快速出貨。



然在 Data Center 方面，萬泰科則指出，今年在中國 Data Center 的業績表現穩定，但受到兩岸關係影響，Data Center 統包工程訂單成長表現趨緩，成長性不如先前預期，但在美國方面，由於持股增加，也帶進前端客戶的需求，因此在 Data Center 的線材供應持續增加，包含 Small OD Cable 及 CAT 6a 線材皆有出貨，看好將為未來主要成長動能之一。





