事欣科集團旗下工具機廠總格9月公發、10月底登錄興櫃

IPC 廠事欣科 (4916) 今年美國國防設備大單進場，帶動其母公司業績加速成長，轉投資企業的經營也有成績，旗下工具機廠恩德 (1528) 持有之總格 9 月已公開發行，預計 10 月底登錄興櫃，朝 IPO 方向進軍，集團上市櫃企業軍容持續壯大。不過，近期因美中貿易戰衝擊，工具機產業雜音增加，中國市場轉疲，影響恩德後續業績展望，因此恩德股價近期跌破 12 元大關，下探 11.55 元低點，事欣科日前以每股 13 元吃下恩德逾 8 成現增，總持股增至 19.95%，如今全數套牢，事欣科是否持續加碼受關注。



恩德旗下 PCB 鑽孔機業者總格，上半年獲利逾 6 千萬元，EPS 超過 3 元，是恩德主要的獲利來源。事欣科集團今年推動總格 IPO，據悉該公司 9 月份已經正式公開發行，預計將在 10 月底登錄興櫃。總格在 6 月份以每股 60 元辦理現金增資，恩德目前持股下降至逾 92%。