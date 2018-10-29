牧德獲利亮眼 Q3賺逾一個股本 前3季EPS 22.4元

PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (29) 日通過財報，單季營收及獲利同創新高，每股純益 10.07 元，前 3 季稅後純益 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元。牧德今年營收可望向上挑戰 30 億元。

牧德將在 10 月 31 日召開法說會，董事會通過第 3 季財報，繳出第 3 季賺回一個股本，每股純益 10.07 元的佳績；不過，牧德股價自 8 月 8 日盤中 543 元歷史天價，下跌到今日收盤價 262 元，股價已腰斬，累計跌幅達 51.74%。

牧德第 3 季營收 9.65 億元，創新高，毛利率 72.8%，季減 1.01 個百分點，年增 12.91 個百分點，稅後純益 4.29 億元，也同創新高，季增 32.43%，年增 2.73 倍，單季每股純益 10.07 元。

牧德累計前 3 季營收為 22.67 億元，毛利率 71.53%，年增 10.12 個百分點，稅後純益達 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元。

牧德法說會即將召開，市場關注第 3 季財報外，還有美中貿易戰，訂單受影響的程度；另外牧德計畫設立 AI 研發中心、擴廠集中生產並切入工業用智慧取像模組生產，預期也是焦點。

另外，牧德原由董事會通通擬發行 150 萬股現增籌資案，公司已在今日董事會會中予以廢止；總經理陳復生表示，由於近 3 個月應收帳款收款順利，收款天數下降 10 天 ，營運資金充沛超過預期，加上高單價產品銷售佔比提高，3 個月前原月產 80 台左右之營收，現每月只要生產 60 多台即可做到相同營收，生產產能提升 20%，解除短暫的生產瓶頸，不過生產遷新廠計畫沒有任何變動，研發中心的設立依計畫進行中，因此暫時解除增資計畫。

牧德在 PCB 產業下半年進入旺季後，軟板、硬板 AOI 4.0 設備需求強，第 3 季營收 9.65 億元創新高，半導體客戶也有重大突破，已攻下兩岸數個重量級封測客戶，隨著美中貿易戰開打，中國更是積極將產業自動化升級視為重大產業政策，而牧德檢測設備已經導入強化 AI 的軟體功能，在中國每個產業領域都在進行智能自動化升級，牧德提供智慧檢測，有機會吃到這一塊大餅。