AOI設備廠牧德本周法說會 關注現增案及生產擴充案

今年全年營收向上挑戰 30 億元的 PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) ，將在 31 日召開法人說明會，除第 3 季的實際獲利業績之外，市場並關注包括在美中貿易大戰同時，對其訂單的影響程度；牧德科技計畫設立 AI 研發中心、擴廠集中生產並切入工業用智慧取像模組的生產也是焦點。

同時，牧德科技擬發行 150 萬股現增籌資案的最新進度，都是法人關注的焦點。

牧德今年上半年稅後純益 5.25 億元，每股純益 12.33 元，超越去年一整年獲利，而第 3 季營收 9.65 億元，再創單季新高，季增 31.11%，年增 1.6 倍，對於第 3 季的毛利率能否再突破第 2 季的 73.81% 高點。

牧德除現有的軟板、硬板、半導體光學自動檢驗 (AOI) 檢驗設備市場開發外，牧德將由整機生產跨入 AI 自動光學取像模組的生產，對於此一廣泛應用於自動化設備上，包括 PCB 的鑽孔機、成型機的新產品，也就是說，牧德不僅生產自動化等光學檢驗設備，還要進一步運用光學核心技術，進一步開發各種自動化設備而需求等取像模組產品供應給全體等設備業，也等於協助自動化設備過去一直無法完整取得智慧化取像模組的困難。

牧德科技在 PCB 產業下半年進入旺季後，軟板、硬板 AOI 4.0 設備需求強，第 3 季營收 7.65 億元創新高，牧德半導體客戶也有重大突破，已攻下兩岸數個重量級封測客戶，隨著美中貿易戰開打，中國更是積極將產業自動化升級視為重大產業政策，而牧德檢測設備已經導入強化 AI 的軟體功能，在中國每個產業領域都在進行智能自動化升級，牧德提供智慧檢測，有機會吃到這一塊大餅。

牧德科技的股價自 8 月 8 日的盤中 543 元歷史天價，下跌到 10 月 26 日收盤的 283 元，股價跌幅已達 47.88%。