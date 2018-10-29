增設總部大樓＋營運資金需求 天剛擬辦理逾4億元現增

天剛資訊 (5310) 新辦公樓下午正式遷至內湖，並舉辦開幕酒會，總經理曾天賜指出，天剛將於 11 月送件辦理現金增資，預計資金需求至少 4 億元，明年第一季底前募資完成，將用於擴建與購買辦公大樓及未來營運資金需求。針對處分內湖文德段土地予龍邦國際興業，處分損失 3,188 萬元，曾天賜指出，由於該地為前經營者所購買，買時總價格 4.3 億元，貸款 3 億多元，在每個月支付利息下，公司希望降低支付貸款費用，因此出售該地，處分總金額 4.3 億元，出售後可拿回 1 億多，僅認列 4 年 3,000 多萬元利息損失。



目前天剛仍有長安西路、南港及內湖三處辦公室，未來會找新的總部大樓。



天剛今年從以往主要提供電腦資訊系統整合、維修服務、軟體開發外，今年轉型投入遊戲開發，與樂磚遊戲工作室共同開發手機遊戲《轉校生》今年 10 月正式在 iOS 和 Android 雙平台上架，首日上線衝上 iOS 下載第一，是少數國產的手機遊戲。



執行長陳沅榜表示，《轉校生》目前為手遊非付費排名第一，平均隔日留存率高達 54.84%，每日活躍用戶即將突破 7 萬人，每日最高同時在線用戶突破 3,300 人，上線一週下載量突破 20 萬，盼《轉校生》將為天剛挹注可觀的業績。



天剛下午也公告買回庫藏股 1,000 張提前執行完畢，平均每股 59.89 元。