盛群今年營、獲利挑戰雙締新猷 法人看好高配息可期

受惠於市佔率提升、32 位元出貨量穩健成長，法人圈估算，微控制器大廠盛群 (6202)，今年全年營收與獲利均能創下年度歷史新高，而今年全年每股獲利仍有機會挑戰 4.5 元，屆時，配息也將達到 4.5 元，同創新高。盛群去年每股獲利 4.1 元，配息 4.1 元，獲利表現穩健，也是百分百配息，展望今年，雖然自第三季末開始中美貿易問題擴大，導致終端市場買氣驟降，但對盛群來說，第四季每股獲利仍樂觀，法人圈更預期，盛群今年每股獲利仍將達到 4.5 元的水準，創下年度獲利新高；惟盛群公司派對市場臆測數字不予回應。



回顧盛群今年表現，包括觸控、健康量測、移動電源與無線充電等出貨量均穩健成長，此外 32 位元的微控制器，去年出貨約 1,100 萬顆，今年將可以增加到 1,500 萬顆，佔整體 MCU 的 6%。



至於明年，因中美貿易與關稅問題，對市場買氣恐有衝擊，更導致觀望氣氛濃厚，盛群透露，明年將力保營收與獲利不衰退。明年產品線的規劃部分，健康量測、菸感、安全監控等都陸續送新客戶的認證，預計明年放量，此外，觸控產線則力保持平，至於小家電用微控制器則依舊會是盛群的基本盤。