天剛首款自製手遊《轉校生》雙平台上架 衝刺下半年營運

天剛資訊 (5310) 搶攻遊戲市場，旗下首款自製手機遊戲《轉校生》已在 iOS 和 Android 雙平台上架，正式在台港澳地區營運，盼為第四季營運添動能。天剛有鑒於資訊系統整合業務近年來表現平平，新任董事長鄧光明今年 6 月下旬正式上任後，積極推動業務轉型、投入遊戲開發並拓展全新業務，並以自製的《轉校生》打頭陣。



天剛已與太普高精密影像簽署策略聯盟契約，共同營運手機遊戲《轉校生》，而天剛以 5400 萬元 (含稅) 轉讓該遊戲 18% 的營收分成權利，依合約規定時程認列權利金收益。



天剛表示，《轉校生》是具備生存經營要素的多人對戰遊戲，玩家需要想方法讓自己在遊戲中活到最後。《轉校生》在尚未發行之前，就已經在多個電玩討論區中引發關注，正式推出後，將成為挹注天剛營運的主要動能。



天剛指出，預計半年內將辦理 10 億至 20 億元私募，壯大遊戲業務。



天剛的《轉校生》是進軍全球市場的首款遊戲，公司計畫歐美等地在明年上市。天剛除《轉校生》外，目前正研發另外兩款遊戲，其中一款手遊為《夢界物語》。