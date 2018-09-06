天剛《轉校生》月底雙平台上市 下月將進軍海外星馬

天剛 (5310) 在新經營團隊入主後，增加手遊新業務，透過投資的樂磚 Joy Brick 開發首款手機遊戲《轉校生》，預計在 9 月底在 iOS 和 Android 雙平台上線，除了台港澳自己營運外，10 月將進軍新加坡及馬來西亞，預計 2019 年再攻歐美；另一款手遊《夢界物語》明年初接著推出，目標 2019 年手遊獲利可望大幅貢獻業績。天剛自結 8 月營收約 0.33 億元，年增 12%，天剛指出，現階段營收主要還是依賴系統整合業務。手機遊戲將是第四季營收成長的新動能，公司透過新創遊戲開發公司樂磚 Joy Brick 開發的《轉校生》，計畫在 9 月底在台港澳推出，10 月接著在東南亞的新、馬地區上市，初步的目標，希望台港澳及東南亞市場一年各貢獻營收 3 億元。



天剛也與日本最大智慧型手機廣告代理公司簽署合作，在日本開始一連串的《轉校生》行銷推廣計畫。《轉校生》遊戲貼近日系風格，希望在日本市場衝出成績，一年也以 3 億元營收作為營運目標。



《轉校生》是天剛進軍全球的手款遊戲，歐美等地將在明年上市；天剛指出，除了《轉校生》外，目前正同時研發另外 2 款遊戲，其中一款手遊《夢界物語》，雖然曾在台灣推出過繁體中文版，但是日版不只是單純翻譯後推出，而是修改優化了超過 50% 的遊戲內容，已經排定在明年初於日本推出，同樣看好上市後的潛力，希望日本營收目標不低於《轉校生》在日成績。



天剛指出，公司的手遊市場不只侷限在台灣，都是放眼國際市場，以《轉校生》及《夢界物語日版》的實力，希望 2019 年全球能拿下 15 億元的營收，由於都自己開發及營運，扣掉通路及行銷成本，法人估，以淨利 30% 推估，獲利有機會達到 4.5 億元。

