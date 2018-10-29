淳紳進軍中國電動車市再添一筆 明年建置重慶廠 後年量產

國內電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (29) 日宣布，轉投資昶洧集團獲重慶銅梁區產業發展基金投資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.9 億元)，而昶洧以技術出資人民幣 8 億元 (約新台幣 35.6 億元)，昶洧持股 80%，雙方於 10 月 26 日已簽約成立重慶昶洧動力科技有限公司，預計明年完成廠區建設，2020 年開始量產電動馬達。

重慶昶洧的主要業務是製造電動車使用的高性能電動馬達以及相關設備，銅梁產業發展基金說明，電動車是中國大陸官方扶持的重要政策，看好高性能馬達未來的市場需求，預計 2024 年達到人民幣 30 億元的產能價值。

根據雙方的協議，重慶昶洧將在明年完成廠區建設，並於 2020 年量產 7000 台電動馬達，往後依照市場需求逐步擴大產線，預計在 2024 年達到年產量 20 萬台的產能規模。

昶洧董事長沈瑋進一步說明，電動馬達是電動車的心臟，去年底已延攬馬達專家加入團隊，目前研發的高性能電動馬達是自家的專利技術，可減少昂貴稀土磁鐵的使用，並可增加續航力。

合約中載明，銅梁產業發展基金將提供 50 畝 (約 10083 坪) 工業用地蓋工廠和研發中心，量產後 3 年內有稅額減免的優惠，研發金額則有最高人民幣 200 萬元的現金補助。