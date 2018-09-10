中光電8月營收重回成長 9月續看旺 下半年逐季增溫

中光電 (5371-TW) 今 (10) 日公布 8 月自結合併營收約 50.38 億元，月增 3%，年增 9%，主要受惠影像產品中教育機種出貨成長帶動，累計前 8 月合併營收為 362.31 億元，年增 10%；估 9 月影像產品因季底成長動能明顯，出貨量將維持成長走勢，節能產品則約持平；中光電看好下半年營收可望逐季增溫，毛利率維持約 18%。

中光電統計，影像產品 8 月受惠於教育機種出貨成長帶動，整體出貨量 12.2 萬台，月增 26%，合併營收約 18.27 億元，月增 27%；累計影像產品前 8 月出貨量約 87.3 萬多台，營收約 121.32 億元，出貨量及合併營收分別年增 6% 及 16%；預估影像產品 9 月因季底成長動能明顯，出貨量將繼續成長走勢。

節能產品 8 月整體營運與 7 月相當，合併營收約 23.12 億元，月增 1%，其中 EMS 生意營收約 15.26 億元，月增 3%；ODM 產品營收約 6.11 億元，月減 8%；整體節能產品出貨量約 4357 萬片 / 台，月增 0.5%。

累計前 8 月節能產品營收 168.9 億元，出貨量約 3153 萬片 / 台，分別年減 1%；預估 9 月 ODM 產品出貨將成長，整體節能產品合併出貨量可望維持 8 月水準。

中光電預估，進入第 3 季旺季，電視、監視器 (Monitor)、平板電腦可望有 2 位數百分比的成長，零組件則受惠遊戲產品新舊交替，預估成長約 1 成，在下半年總體經濟環境穩定下，看好營收可望逐季成長。