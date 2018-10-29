港股午盤微跌0.07% 金風科技大跌逾11%

港股今 (29) 日高開 0.96%，隨後走低。截止午間收盤，恒生指數跌 0.07%，報 24701.05 點。國企指數跌 0.45%，報 10013.84 點。紅籌指數漲 0.21%，報 4063.89 點。

圖：google

煤炭股下跌。中國神華 (1088-HK) 跌 3.18%，領跌藍籌；兗州煤業 (1171-HK) 跌 13.78%；蒙古能源 (0276-HK) 跌 6.67%。

中國保險股下跌。中國平安 (2318-HK) 跌 2.76%；新華保險 (1336-HK) 跌 2.54%；中國太平 (0966-HK) 跌 2.31%。

汽車股下跌。永達汽車 (3669-HK) 跌 15.3%；長城汽車 (2333-HK) 跌 7.87%；廣匯寶信 (1293-HK) 跌 5.49%。

航空股上漲。中國東方航空 (0670-HK) 漲 6.1%；中國南方航空 (1055-HK) 漲 1.69%；北京首都機場 (0694-HK) 漲 1.24%。

金風科技 (2208-HK) 股價大跌 11.32%，報港幣 6.11 元。2018 年第三季，公司實現營收人民幣 67.86 億元，年減 5.32%，稅後盈餘人民幣 8.89 億元，年減 23.57%。

分析指出，今日稍後會有匯控 (0005-HK)、中銀香港 (2388-HK) 及中行 (3988-HK) 公佈業績。市場預期未如理想，多家大行齊下調盈餘預測，更有個別上市公司買回庫藏股，股市欲振乏力。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 19.06 億元，港股通 (滬) 淨流出 1.25 億元；深股通淨流入 1.61 億，港股通 (深) 淨流出 0.63 億。

滬股通中資金流入最多的是用友網路，淨流入 5462 萬元，其次為康美藥業、烽火通信、三安光電、凱樂科技。資金流出最多的是中國平安，淨流出 4.77 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入 2.09 億元，其次為大族鐳射、信維通信、美尚生態、華宇軟體。資金流出最多的是格力電器，淨流出 4.35 億元。