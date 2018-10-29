滙控(00005-HK)上季列賬稅前盈利逾59億美元 按年升28%

滙豐控股(00005-HK)公佈，第三季列帳稅前盈利59.2億元(美元，下同)，按年增長28%，按季則下跌0.6%，好過市場預期，反映收入增長強勁和營業支出下降。經調整除稅前利潤為62億元，增長16%。第三季派息每股0.1美元，與次季相同。

滙豐首9個月的列賬基準除稅前利潤為166億元，按年增長12%，反映環球業務的收入全面增長，但部分被營業支出增加所抵銷。經調整除稅前利潤為183億元，按年增加4%，當中已撇除貨幣換算差額和重大項目變動的影響。首9個月的淨利息收益率為1.67%，同比升4點子。

今年首9個月，滙控的列賬基準收入增長5%至411億元，主要原因是息差擴大和結餘增加，推動環球業務的存款收入全線上升，增幅主要來自亞洲，惟有關增長被企業中心的收入下降所部分抵銷。經調整收入為 414 億美元，增長 4%，當中已撇除貨幣換算差額和重大項目變動的影響。

2018年首九個月的列賬基準營業支出為255億元，增加2%，主要反映於推動業務增長和提升電子銀行業務能力方面的投資，以及貨幣換算差額的影響，但被重大項目的有利變動所部分抵銷。經調整營業支出為241億元，增加6%，當中已撇除貨幣換算差額和重大項目變動的影響。