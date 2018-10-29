台股盤中—指數開高震盪走低 高低震盪近百點 力拚站穩9500點

台股今 (29) 日早盤受惠電子三雄開高帶動下，一度大漲 65 點、站穩 9500 點關卡，惟盤中股王大立光翻黑，台積電與鴻海也往平盤附近靠攏，使指數開高震盪走低，金融股與電子股表現弱勢，僅由台塑與南亞等權值股扮演撐盤角色，盤中維持平盤上下震盪走勢，高低間震盪近百點，力拚站穩 9500 點之上，預估今日成交量 1140 億元。

台股今日開盤開高上漲 26.25 點，以 9515.43 開出，盤中最高點來到 9554.35 點，由紅翻黑後，最低點來到 9459.12 點；櫃買市場今日同樣開高震盪走低，以 110.02 點開出後，盤中最高點來到 110.94 點，最低一度下挫至 109.14 點。

電子三雄部分，台積電開高走低，盤中漲幅收斂，上漲約 0.45%，來到 222 元；大立光今日股價開高震盪走低，盤中向平盤附近靠攏，兩度由黑翻紅後，在平盤上下震盪，漲幅 1.56%，來到 3260 元；鴻海今日從上週五復牌首日的重挫回穩，股價開高走低，盤中同樣在平盤附近震盪，小漲 0.13%，來到 76.3 元。

矽晶圓族群歷經破底後，今日股價展現跌深反彈氣勢，環球晶盤中直奔漲停價 220.5 元，合晶漲幅也超過 9％，站回 5 日線，中美晶也大漲超過 8%，台勝科大漲逾 7%。

以上市族群來看，其他族群最為強勢，上漲逾 1.5%，其次為光電族群，表現最弱勢的為生醫指數；櫃買市場以半導體族群最強勢，大漲超過 3.6%，表現最弱勢的為文創與遊戲指數。

國泰證期分析師蔡明翰分析，目前盤面結構中，中小型個股明顯偏弱，大盤整體弱勢格局不變，維持價漲量縮、價跌量增的格局，主要原因在於美科技股偏弱，影響台股電子股走勢，加上資金明顯回流至美元避險，使美元轉強，亞幣呈現疲弱。

蔡明翰指出，若要觀察美科技股是否明顯轉強，費半指數起碼連續 3 天表現得較道瓊工業指數強勢，才為科技股轉強訊號；資金流部分，新台幣須由貶轉升，升破目前月線 30.9 元價位。美科技股與新台幣需同時轉強，在兩大因素出現前，指數仍有持續回測底部的可能。