台股盤後－雙王穩盤+多頭湧進跌深股 與美股脫鉤逆揚 收復9500點

美股上周五 (26 日) 雖然續弱，但台股今 (29) 日靠大立光、台積電穩盤，雖然盤中追價意願不足，指數一度滑落至平盤下，但中場過後又見多頭湧進跌深的被動元件、矽晶圓族群，終場加權指數收在 9516.32 點，上漲 27.14 點，成交量為 1051.98 億元。

台股今天開盤為 9515.43 點，盤中最高 9554.35 點，最低 9459.12 點；不含金融股指數 7952.0 點，漲 29.49 點。八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.71%、食品股漲 0.67%、塑化股漲 0.36%、紡織股漲 0.45%、機電股漲 0.44%、造紙股跌 0.51%、營建股漲 0.36%、金融股跌 0.2%。

台股雙王試圖力撐頹勢，終場台積電上漲 0.68%、收在 222.5 元，大立光上漲 2.65%，股價來到 3295 元。不過，鴻海壓尾盤，在最後一小時翻嘿，終場下跌 0.92%，收在 75.5 元。

今天盤面焦點還有今日下午將召開法說會的美律，盤中再殺跌停後吸引低接買盤進入，終場下跌 3.23%，收在 135 元；不過，中場過後多方勢力聚集跌深股包括：環球晶漲停，華新科、大毅、奇力新等盤中走強，法人預期應該是吸引沖銷單介入。

整體來說，台股今天終場收漲雖然與美股脫鉤，但盤中最低 9459.12 點已跌破高檔整理型態，收盤雖然力守 9500 點，但是只能算是薄弱的反彈，加上中國股市今日再度表現弱勢，顯示國際市場氛圍仍未好轉，台股還是不宜貿進，選股為上策。