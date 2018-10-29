淳紳轉投資昶洧獲重慶銅梁注資2億人民幣興建馬達廠

淳紳 (4529) 轉投資昶洧集團獲重慶銅梁區產業發展基金投資 2 億人民幣，雙方於上週五簽約，成立重慶昶洧動力科技有限公司，昶洧以技術出資 8 億人民幣，投資總額共達 10 億人民幣。重慶昶洧的主要業務為製造電動車使用的高性能電動馬達以及相關設備，銅梁產業發展基金表示，由於電動車為中國大陸官方扶持的重要政策，看好高性能馬達未來的市場需求，目標 2024 年達到 30 億人民幣的產能價值。



根據雙方的協議，重慶昶洧要在 2019 年完成廠區建設，並於 2020 年量產 7,000 台電動馬達，往後依照市場需求逐步擴大產線，預計在 2024 年達到年產量 20 萬台的產能規模。



昶洧董事長沈瑋表示，去年底就已經延攬馬達專家加入團隊，目前研發的高性能電動馬達，擁有公司自家的專利技術，其中的特性之一，就是減少昂貴稀土磁鐵的使用，能夠充分降低成本提高獲利，並且將能量轉換效率提升，可以增加續航力，也能減少碳排放量，更符合環保節能的目的。



沈瑋指出，未來的生產線也將佈置自動化機器設備，研發團隊的重要任務就是不斷提升馬達性能。合約中也載明，銅梁產業發展基金將提供 50 畝 (約 61,208 坪) 工業用地蓋工廠及研發中心，量產後三年內有稅額減免的優惠，研發金額也有最高 200 萬人民幣的現金補助。